24 Канал Новини України Ворог атакував Львівщину: в регіоні пошкоджено енергооб'єкти
30 жовтня, 10:29
Ворог атакував Львівщину: в регіоні пошкоджено енергооб'єкти

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Ворог 30 жовтня завдав комбінованого удару.

  • На Львівщині пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

     

Окупанти вдосвіта 30 жовтня масовано атакували регіони України. Під прицілом ворога опинилася Львівщина.

Там є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це пише 24 Канал з посиланням на Максима Козицького, главу ОВА.

Що відомо про пошкодження енергооб'єктів на Львівщині?

Ворожі сили в ніч на 30 жовтня завдали комбінованого повітряно-ракетного удару.

За словами глави ОВА, на Львівщині пошкоджені 2 об'єкти енергетичної інфраструктури. 

Він підкреслив, що через наслідки атаки по Україні у всіх областях ввели графіки погодинних відключень електроенергії.

Атака по Україні: останні новини