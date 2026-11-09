Движение полностью перекрыто: появились спутниковые снимки моста через Миус после удара дроном

Как свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные аналитическим каналом Dnipro Osint, дорожное полотно сооружения по координатам 47.184059, 38.515930 получило значительные повреждения.

Adv

популярные видео

Что известно о повреждениях

В результате атаки проезд по этому участку дороги стал полностью невозможен для любого транспорта.

Спутниковые снимки автомобильного моста через реку Миус / Dnipro Osint

Эта автомобильная магистраль играет критическую роль для российских сил, ведь она соединяет территорию России с временно оккупированными украинскими регионами. Переправа через реку Миус обеспечивала бесперебойную переброску вражеской военной техники и боеприпасов на южное направление фронта.

По данным движения "Мариуполь Сопротивление", объекты через Миус входили в перечень 30 стратегических мостов противника. Вывод их из строя способен существенно парализовать снабжение и военную логистику армии противника.

Напомним, что утром 8 ноября по сооружению на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе попал беспилотник FP-2. Тогда же в зоне поражения были зафиксированы повреждения строительной техники, в частности двух гусеничных кранов.