В Татарстане атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов России: вспыхнул пожар

Кадры опубликовала Exilenova+.

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Что известно об атаке на Нижнекамск?

В ночь на 15 ноября в российском городе Нижнекамске, что в Татарстане, сообщили об атаке беспилотников на промышленный объект. Под ударом мог оказаться завод "Нижнекамскнефтехим".

Атака на стратегическое предприятие России: смотрите видео

На видео виден масштабный пожар на территории предприятия.

Дроны провели атаку на "Нижнекамскнефтехим": смотрите видео

Перед атакой в Татарстане объявили режим беспилотной опасности. Глава Нижнекамска Радмир Биляев призвал жителей оставаться в укрытиях и сообщил о работе российской ПВО.

Дорогие нижекамцы, прошу вас оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности! Прямо сейчас работает ПВО– написал он.

В Татарстане раздались взрывы: смотрите видео

В то же время российские власти на момент появления сообщений не уточняли, было ли попадание в завод и какие именно повреждения получило предприятие.

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Масштабный пожар на заводе в Татарстане / Exilenova+

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Почему завод "Нижнекамскнефтехим" важен?

"Нижнекамскнефтехим" – один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы. Предприятие входит в российский холдинг "Сибур" и специализируется на производстве синтетических каучуков, пластиков и этилена.

Завод имеет важное значение для российской химической промышленности, ведь он производит материалы, которые используются во многих отраслях экономики. В частности, синтетический каучук необходим для производства автомобильных шин и других резиновых изделий, а пластмассы и этилен служат сырьем для изготовления разнообразной промышленной и бытовой продукции.

Возможное повреждение такого комплекса может повлиять не только на работу самого предприятия, но и на цепочки поставок сырья для других российских производств.

Промышленная зона Нижнекамска имеет стратегическое значение для нефтехимической отрасли России. Помимо "Нижнекамскнефтехима", там расположены нефтеперерабатывающие предприятия "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК". Эта территория уже ранее становилась мишенью атак беспилотников.