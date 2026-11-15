В Татарстане атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов России: вспыхнул пожар

Дроны провели атаку на "Нижнекамскнефтехим" / Exilenova+
В российском Нижнекамске, что в Татарстане, 15 ноября беспилотники провели атаку на нефтехимический завод "Нижнекамскнефтехим". Под ударом оказалось предприятие, входящее в холдинг "Сибур".
Кадры опубликовала Exilenova+.
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Что известно об атаке на Нижнекамск?
В ночь на 15 ноября в российском городе Нижнекамске, что в Татарстане, сообщили об атаке беспилотников на промышленный объект. Под ударом мог оказаться завод "Нижнекамскнефтехим".
Атака на стратегическое предприятие России: смотрите видео
На видео виден масштабный пожар на территории предприятия.
Дроны провели атаку на "Нижнекамскнефтехим": смотрите видео
Перед атакой в Татарстане объявили режим беспилотной опасности. Глава Нижнекамска Радмир Биляев призвал жителей оставаться в укрытиях и сообщил о работе российской ПВО.
Дорогие нижекамцы, прошу вас оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности! Прямо сейчас работает ПВО
В Татарстане раздались взрывы: смотрите видео
В то же время российские власти на момент появления сообщений не уточняли, было ли попадание в завод и какие именно повреждения получило предприятие.
Масштабный пожар на заводе в Татарстане / Exilenova+
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Почему завод "Нижнекамскнефтехим" важен?
"Нижнекамскнефтехим" – один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы. Предприятие входит в российский холдинг "Сибур" и специализируется на производстве синтетических каучуков, пластиков и этилена.
Завод имеет важное значение для российской химической промышленности, ведь он производит материалы, которые используются во многих отраслях экономики. В частности, синтетический каучук необходим для производства автомобильных шин и других резиновых изделий, а пластмассы и этилен служат сырьем для изготовления разнообразной промышленной и бытовой продукции.
Возможное повреждение такого комплекса может повлиять не только на работу самого предприятия, но и на цепочки поставок сырья для других российских производств.
Промышленная зона Нижнекамска имеет стратегическое значение для нефтехимической отрасли России. Помимо "Нижнекамскнефтехима", там расположены нефтеперерабатывающие предприятия "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК". Эта территория уже ранее становилась мишенью атак беспилотников.
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