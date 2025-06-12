В результате атаки возникло возгорание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС Украины.

Смотрите также Горели дома, магазины и машины: жуткие кадры последствий ночной атаки на Харьков

Какие последствия атаки в Одесской области

По словам Кипера, несмотря на активную работу сил ПВО, которые уничтожили большинство вражеских беспилотников, в результате атаки было повреждено предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов.

Пожар в Одесской области в результате российской атаки: видео ГСЧС

В ГСЧС говорят, что огонь охватил помещение, уничтожил 2 комбайна и грузовик. Однако спасателям вместе с местными пожарными удалось оперативно ликвидировали пожар. К счастью, пострадавших в результате атаки нет.

Последствия атаки в Одесской области / Фото ГСЧС

Уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий атаки. Тогда как правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Добавим, что Россия неустанно атакует Украину и терроризирует ее мирное население. В ночь на 12 июня российские военные также атаковали Харьков, в результате чего пострадали по меньшей мере 16 человек. Атака вызвала пожары и повреждения в Шевченковском, Слободском и Салтовском районах города.