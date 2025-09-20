Российские захватчики в ночь на 20 сентября били по регионам Украины. Под атакой оказалась Одесская область.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Смотрите также Тревога во многих регионах: Россия атакует крылатыми ракетами, "Шахедами" и баллистикой

Что известно об атаке на Одесскую область?

Ночью 20 сентября Россия атаковала Одесскую область. В результате атаки возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства. Кроме этого, зафиксировано разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.

Возгорание было оперативно ликвидировано.

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки никто не пострадал.

Смотрите также Россияне били баллистикой и запускали "Шахеды": какие последствия атаки на Украину

Какие еще регионы враг атаковал?