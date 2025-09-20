Російські загарбники в ніч проти 20 вересня били по регіонах України. Під атакою опинилася Одещина.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Що відомо про атаку на Одещину?

Вночі 20 вересня Росія атакувала Одещину. Внаслідок атаки виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства. Крім цього, зафіксовано руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.

Займання було оперативно ліквідоване.

В ДСНС повідомили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Які ще регіони ворог атакував?