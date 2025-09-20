Росія вночі вдарила по Одещині: сталася пожежа та руйнування складів
- Вночі 20 вересня Росія атакувала Одещину.
- Внаслідок атаки виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства і руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.
Російські загарбники в ніч проти 20 вересня били по регіонах України. Під атакою опинилася Одещина.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Що відомо про атаку на Одещину?
Вночі 20 вересня Росія атакувала Одещину. Внаслідок атаки виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства. Крім цього, зафіксовано руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.
Займання було оперативно ліквідоване.
В ДСНС повідомили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Які ще регіони ворог атакував?
Вночі 20 вересня Дніпропетровська область опинилася під масованою атакою БпЛА. Так, там чули вибухи у Павлограді, згодом й у Дніпрі, а також у Кривому Розі.
Зранку стало відомо, що росіяни також влучили ракетою в житлову багатоповерхівку в Дніпрі.
Ворог вдосвіта також тероризував ракетами Львівщину. Там по ворожих цілях працювали сили ППО.
Ворог атакував і Хмельницьку область. В ОВА повідомляли, що внаслідок ворожої атаки в одній з громад під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка.