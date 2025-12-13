В прошлом году Россия убила его семью, а теперь – разрушила дом: в Одессе загорелся дом местного

Во время одной из крупнейших атак на Одессу 13 декабря пожар охватил дом Сергея Гайдаржи. В результате российского удара по городу в марте 2024 года мужчина потерял жену и четырехмесячного сына.

Тогда он и его двухлетняя дочь Лизи уцелели, но потеряли дом. О возгорании в новом жилье Сергея сообщила его родственница София Сидак, передает 24 Канал.

Какие последствия пожара в доме Сергея?

В своих соцсетях София отметила, что Одессу очень сильно бомбят, а у Сергея, который потерял жену и сына, сейчас горит дом. Она добавила, что все живы, но призвала подписчиков молиться.

Также София опубликовала видео, на котором видно масштабы возгорания – в доме почти полностью уничтожена крыша, выбиты окна, а на стенах видны значительные трещины. На месте работают спасатели.

Заметим, что в марте 2024 года в многоэтажку в Одессе попал вражеский беспилотник. В результате атаки погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. Среди них была жена Сергея Анна и их четырехмесячный сын Тимофей.

Муж и двухлетняя дочь Лизи чудом уцелели, потому что в момент удара были в другой комнате. Родственники погибших рассказывали, что Анну и ее сына спасатели нашли в объятиях.

