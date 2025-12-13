Торік Росія вбила його родину, а тепер – зруйнувала дім: в Одесі загорівся будинок місцевого
- 13 грудня під час атаки на Одесу загорівся будинок Сергія Гайдаржи, в якому він жив після втрати домівки в березні 2024 року.
- Пожежа знищила дах і вибила вікна, але всі мешканці залишилися живі.
Під час однієї з найбільших атак на Одесу 13 грудня пожежа охопила будинок Сергія Гайдаржи. Внаслідок російського удару по місту в березні 2024 року чоловік втратив дружину та чотиримісячного сина.
Тоді він та його дворічна донька Лізі вціліли, але втратили домівку. Про займання в новому житлі Сергія повідомила його родичка Софія Сідак, передає 24 Канал.
Які наслідки пожежі в будинку Сергія?
У своїх соцмережах Софія зазначила, що Одесу дуже сильно бомблять, а в Сергія, який втратив дружину і сина, зараз горить будинок. Вона додала, що всі живі, але закликала підписників молитися.
Також Софія опублікувала відео, на якому видно масштаби займання – у будинку майже повністю знищено дах, вибиті вікна, а на стінах видно значні тріщини. На місці працюють рятувальники.
Зауважимо, що в березні 2024 року в багатоповерхівку в Одесі влучив ворожий безпілотник. Внаслідок атаки загинули 12 людей, зокрема п'ятеро дітей. Серед них була дружина Сергія Анна та їхній чотиримісячний син Тимофій.
Чоловік та дворічна донька Лізі дивом вціліли, бо в момент удару були в іншій кімнаті. Родичі загиблих розповідали, що Анну та її сина рятувальники знайшли в обіймах.
Атака на Одесу: коротко про головне
У ніч на 13 грудня Росія здійснила масовану атаку на Одеську область, пошкодивши цивільні, енергетичні та промислові об'єкти. Внаслідок атаки виникли пожежі, перебої з електро-, тепло- та водопостачанням, за даними ДСНС постраждали 4 людини.
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що ворог використовував тактику багаторазових ударів по одних і тих самих об'єктах, де працювали рятувальники. Він також зазначив, що Росія вперше застосувала "Кинджали" разом із крилатими ракетами, балістикою та дронами.
Загалом під час цієї атаки окупанти застосували понад 450 ударних дронів і 30 ракет різних типів. Станом на ранок тисячі сімей залишилися без світла в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.