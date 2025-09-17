Россия атаковала Полтавщину дронами: вспыхнул пожар на территории предприятия
- На Полтавщине в результате российского удара дронами возник пожар на территории предприятия.
- Обошлось без пострадавших.
Ночью 17 сентября враг снова терроризировал регионы Украины. Под прицелом врага оказалась Полтавщина.
В результате российского удара дронами возник пожар на территории предприятия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Когута, главу ОВА.
Что известно об атаке на Полтавщину?
В ночь на 17 сентября россияне терроризировали Полтавщину дронами. По воздушным целям противника работали силы ПВО.
В результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе,
– говорится в сообщении.
Глава ОВА в половине 8 часов утра сообщил, что ГСЧС ликвидировали пожар. Прошло без пострадавших в результате атаки врага.
Какие регионы были под ударом врага ночью?
Под атакой вражеских дронов ночью 17 сентября оказались также Кировоградская и Черкасская области.
Председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о последствиях взрывов в регионе. По его словам, зафиксированы последствия для критической инфраструктуры.
Добавим, что ночью 17 сентября российская армия снова ударила по железной дороге. Это была комплексная атака. Так, из-за вражеских ударов есть обесточивание и задержка поездов.