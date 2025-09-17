Укр Рус
Россия атаковала Полтавщину дронами: вспыхнул пожар на территории предприятия
17 сентября, 08:56
Россия атаковала Полтавщину дронами: вспыхнул пожар на территории предприятия

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • На Полтавщине в результате российского удара дронами возник пожар на территории предприятия.
  • Обошлось без пострадавших.

Ночью 17 сентября враг снова терроризировал регионы Украины. Под прицелом врага оказалась Полтавщина.

В результате российского удара дронами возник пожар на территории предприятия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Когута, главу ОВА.

Что известно об атаке на Полтавщину?

В ночь на 17 сентября россияне терроризировали Полтавщину дронами. По воздушным целям противника работали силы ПВО.

В результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе, 
– говорится в сообщении.

Глава ОВА в половине 8 часов утра сообщил, что ГСЧС ликвидировали пожар. Прошло без пострадавших в результате атаки врага.

Какие регионы были под ударом врага ночью?

  • Под атакой вражеских дронов ночью 17 сентября оказались также Кировоградская и Черкасская области.

  • Председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о последствиях взрывов в регионе. По его словам, зафиксированы последствия для критической инфраструктуры.

  • Добавим, что ночью 17 сентября российская армия снова ударила по железной дороге. Это была комплексная атака. Так, из-за вражеских ударов есть обесточивание и задержка поездов.