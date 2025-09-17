Вночі 17 вересня ворог знову тероризував регіони України. Під прицілом ворога опинилася Полтавщина.

Внаслідок російського удару дронами виникла пожежа на території підприємства. Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Когута, очільника ОВА.

Що відомо про атаку на Полтавщину?

В ніч проти 17 вересня росіяни тероризували Полтавщину дронами. По повітряних цілях противника працювали сили ППО.

Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі,

– ідеться в повідомленні.

Глава ОВА о пів на 8 годину ранку повідомив, що ДСНС ліквідували пожежу. Минулося без постраждалих внаслідок атаки ворога.

Які регіони були під ударом ворога вночі?