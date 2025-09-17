Укр Рус
17 вересня, 08:56
Росія атакувала Полтавщину дронами: спалахнула пожежа на території підприємства

Ірина Марціяш
Основні тези
  • На Полтавщині внаслідок російського удару дронами виникла пожежа на території підприємства.
  • Обійшлося без постраждалих.

Вночі 17 вересня ворог знову тероризував регіони України. Під прицілом ворога опинилася Полтавщина.

Внаслідок російського удару дронами виникла пожежа на території підприємства. Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Когута, очільника ОВА.

Що відомо про атаку на Полтавщину?

В ніч проти 17 вересня росіяни тероризували Полтавщину дронами. По повітряних цілях противника працювали сили ППО. 

Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі, 
– ідеться в повідомленні.

Глава ОВА о пів на 8 годину ранку повідомив, що ДСНС ліквідували пожежу. Минулося без постраждалих внаслідок атаки ворога.

Які регіони були під ударом ворога вночі?

  • Під атакою ворожих дронів вночі 17 вересня опинилися також Кіровоградщина та Черкащина.

  • Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про наслідки вибухів у регіоні. За його словами, зафіксовано наслідки для критичної інфраструктури.

  • Додамо, що вночі 17 вересня російська армія знову вдарила по залізниці. Це була комплексна атака. Так, через ворожі удари є знеструмлення та затримка поїздів. 