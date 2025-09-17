Росія атакувала Полтавщину дронами: спалахнула пожежа на території підприємства
- На Полтавщині внаслідок російського удару дронами виникла пожежа на території підприємства.
- Обійшлося без постраждалих.
Вночі 17 вересня ворог знову тероризував регіони України. Під прицілом ворога опинилася Полтавщина.
Внаслідок російського удару дронами виникла пожежа на території підприємства. Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Когута, очільника ОВА.
Що відомо про атаку на Полтавщину?
В ніч проти 17 вересня росіяни тероризували Полтавщину дронами. По повітряних цілях противника працювали сили ППО.
Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі,
– ідеться в повідомленні.
Глава ОВА о пів на 8 годину ранку повідомив, що ДСНС ліквідували пожежу. Минулося без постраждалих внаслідок атаки ворога.
Які регіони були під ударом ворога вночі?
Під атакою ворожих дронів вночі 17 вересня опинилися також Кіровоградщина та Черкащина.
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про наслідки вибухів у регіоні. За його словами, зафіксовано наслідки для критичної інфраструктури.
Додамо, що вночі 17 вересня російська армія знову вдарила по залізниці. Це була комплексна атака. Так, через ворожі удари є знеструмлення та затримка поїздів.