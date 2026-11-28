О намерении потребовать выплаты заявил российским СМИ министр иностранных дел Ливии. Претензии Триполи связаны с последствиями недавней операции сил обороны против российских кораблей в Средиземном море.

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Что известно об ударе по порту Бенгази

Ливийская сторона заявляет, что в результате взрывов погибли двое военнослужащих страны.

Помимо денежной помощи их семьям, власти настаивают на возмещении ущерба, нанесенного портовой инфраструктуре в Бенгази.

Ранее в Президентской Раде Ливии выражали резкое возмущение в связи с использованием их акватории для ведения боевых действий и подчеркивали угрозу суверенитету государства.

Напомним, что в ночь на 22 ноября украинские морские дроны поразили российские корабли в порту Бенгази, в результате чего затонул корвет Черноморского флота России "Меркурий", вертолет Ка-27 и получил повреждения судно MV Angara.

Впоследствии глава украинского МИД в беседе с ливийским коллегой подчеркнул, что Киев не планирует расширять войну на третьи страны, а все удары наносились исключительно по законным военным объектам агрессора.