В Украине отреагировали на атаку российского беспилотника на территории Румынии

Ночью 29 мая российский беспилотник попал в многоэтажку в румынском городе Галац. В Украине отреагировали на эту атаку.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что российская агрессия представляет реальную угрозу для Черноморского региона и всей Европы.

Как отреагировала Украина на атаку по Румынии?

Глава МИД Украины отметил, что усиление поддержки Украины и увеличение давления на Россию, в частности через жесткие санкции, остаются критически важными для восстановления мира и безопасности в регионе.

Еще одна стратегическая задача – укрепление противовоздушной обороны Украины. Это нужно не только, чтобы защитить нашу страну, но и уменьшить риски для соседних стран.

Украина твердо стоит бок о бок с Румынией. Мы готовы тесно сотрудничать для усиления защиты от таких угроз,

– подытожил Сибига.

Напомним, что Россия атаковала город Галац беспилотником типа "Герань-2", который попал в жилую многоэтажку. Возник пожар на 10 этаже. Два человека пострадали. Среди них – 14-летний парень.

Из-за нехватки времени и определенных ограничений румынская армия не смогла обезвредить этот БпЛА.

Еще один беспилотник нашли в районе населенного пункта Бесешть в уезде Марамуреш. Этот БпЛА был без боевого заряда и больших размеров – размах его крыльев составлял примерно 3 метра.