Враг попал в районе проспекта Свободы. На месте горели авто, в домах было много поврежденных окон.

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В Сумах завершили аварийно-восстановительные работы

В городе развернули оперативный штаб по ликвидации последствий. Там работают представители благотворительных и международных организаций, к которым можно обратиться за помощью. Также есть организации, которые помогают с поврежденными окнами.

В Сумской МВА сообщили, что по состоянию на 16:00 зарегистрировано 156 обращений от пострадавших владельцев квартир. Штаб продолжит принимать обращения граждан утром следующего дня.

Также МВА показало последствия вражеского удара. На нем можно увидеть полностью разрушенные автомобили, выбитые окна в домах и магазинах, а также как люди ликвидировали разрушения.

Последствия обстрела Сум: смотрите видео

Тем временем ГСЧС уже завершили аварийно-восстановительные работы на месте вражеского ракетного удара.

Весь день спасатели оказывали всестороннюю помощь гражданам и демонтировали аварийные конструкции, среди которых 50 оконных рам.

С помощью плит ОСБ и пленки спасателям удалось временно восстановить 117 окон.