Вражеская армия попала по мирным сумчанам "Шахедами". Полиция показала фото последствий атаки.

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Фото последствий атаки по Сумах

Тревогу на Сумщине объявили еще вечером 27 сентября. После почти 11-часового террора россияне атаковали одну из больниц города. Было два попадания "Шахедами". Один из них уже тогда, когда на месте работали спасатели.

На момент атаки в медучреждении находились 86 пациентов, из которых 15 маломобильных, и 38 работников. По состоянию на 10:32 известно о 7 жертвах и 12 пострадавших. Среди погибших – один полицейский.

Пока длилась спасательная операция в больнице, российская армия обстреляла жилой квартал. Сейчас информация о последствиях и пострадавших уточняется.

На местах ударов работают все профильные службы. Поисково-спасательная операция продолжается.

Последствия атаки "Шахедами" на Сумы / Фото Нацполиции и Общественного