Людей выводили из уничтоженных квартир: первые кадры после циничного удара россиян по Тернополю

В четверг, 20 ноября, на месте попадания ракеты в Тернополе продолжается разбор завалов. За ночь спасателям удалось обследовать 700 квадратных метров завалов и вывезти 230 кубических метров разрушенных конструкций.

Россияне безжалостно атаковали жилой дом, где спали мирные люди и в частности дети. Полицейские пришли на помощь и совместно с ГСЧС спасли десятки жизней. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Какими были первые минуты после удара россиян по Тернополю?

Враг сознательно атаковал ракетами и беспилотниками гражданские дома. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий и автомобили. На месте работали патрульные, они непосредственно работали с пострадавшими: эвакуировали жителей, обеспечивали публичный порядок и беспрепятственное движение спецслужб и охраняли территорию.

Правоохранители первыми заходили в разрушенные квартиры и помогали жителям выйти на улицу. Они следили, чтобы никто не остался в разрушенном доме. Параллельно людей искали под завалами, пока спасатели убирали последствия циничной вражеской атаки.

Все экстренные службы продолжают работать на месте спасательно-аварийных работ.

Полиция показала первые минуты после атаки на Тернополь: смотрите видео

Что известно о российском обстреле дома в Тернополе?