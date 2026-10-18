Об этом сообщил глава Могилев-Подольской городской территориальной общины Геннадий Глухманюк.

Что известно об атаке?

В результате воздушной атаки противника 18 октября произошло попадание в объект критической инфраструктуры в общине Винницкой области.

В настоящее время на месте работают все соответствующие службы. Информация о масштабах повреждений, возможных последствиях атаки и пострадавших в сообщении не уточняется.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и быть бдительными.

Обратите внимание! Оперативно об воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, Россия вечером 18 октября атаковала Ровенскую область. Во время воздушной атаки российский реактивный беспилотник двигался курсом на Здолбунов и Ровно. Впоследствии местные жители сообщили о звуке взрыва в Здолбунове.

По имеющейся информации, одной из целей россиян стало производственное предприятие в области. Из-за последствий попадания его работу приостановили.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Других подробностей о масштабах повреждений пока не сообщалось.