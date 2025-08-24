Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство всегда поддерживало дружбу с Венгрией. А теперь она зависит от позиции официального Будапешта.

Это украинский лидер отметил во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Марком Карни, сообщает 24 Канал. Вероятно, таким образом он прокомментировал то, что ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба", которым российская нефть транспортируется в Европу.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии", – подчеркнул Зеленский.

Так президент Украины отреагировал на вопрос, могут ли украинские удары по российскому нефтепроводу увеличить вероятность того, что правительство Виктора Орбана снимет вето до начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Отметим, что Зеленский не уточнил, говорилось ли об ухудшении дружеских отношений между Украиной и Венгрией из-за позиции премьера, или о нефтепроводе "Дружба", работу которого остановили в результате атак.

