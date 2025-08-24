Все зависит от позиции Венгрии, – Зеленский прокомментировал удары по "Дружбе"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство всегда поддерживало дружбу с Венгрией. А теперь она зависит от позиции официального Будапешта.
Это украинский лидер отметил во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Марком Карни, сообщает 24 Канал. Вероятно, таким образом он прокомментировал то, что ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба", которым российская нефть транспортируется в Европу.
"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии", – подчеркнул Зеленский.
Так президент Украины отреагировал на вопрос, могут ли украинские удары по российскому нефтепроводу увеличить вероятность того, что правительство Виктора Орбана снимет вето до начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Отметим, что Зеленский не уточнил, говорилось ли об ухудшении дружеских отношений между Украиной и Венгрией из-за позиции премьера, или о нефтепроводе "Дружба", работу которого остановили в результате атак.
Удар по нефтепроводу "Дружба": главное
- Ночью 22 августа дроны-камикадзе 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в городе Унеча Брянской области. Таким образом прекратились поставки нефти в Венгрию.
- Впоследствии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался в Украину президенту США Дональду Трампу. Он написал письмо, в котором отметил, что Украина нанесла удары непосредственно перед встречей Трампа и Владимира Путина на Аляске. Он подчеркнул, что Венгрия и Словакия получают сырую нефть только по этому нефтепроводу и не имеют других средств для ее поставки.
- Глава венгерского правительства показал фото с ответом Дональда Трампа. Американский лидер написал черным маркером большими буквами: "Мне неприятно это слышать. Я очень злюсь из-за этого. Передай это Словакии. Ты – мой большой друг".
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что ремонт нефтепровода "Дружба" продлится не менее 5 дней. Во время этой атаки нефтепровод получил большие повреждения, чем раньше.