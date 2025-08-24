Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава завжди підтримувала дружбу з Угорщиною. А тепер вона залежить від позиції офіційного Будапешта.

Це український лідер зауважив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, повідомляє 24 Канал. Ймовірно, у такий спосіб він прокоментував те, що ЗСУ атакували нафтопровід "Дружба", яким російська нафта транспортується до Європи.

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини", – наголосив Зеленський.