Целью атаки стала критическая инфраструктура города. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает 24 Канал.

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Что известно об ударе по Николаеву

Ким рассказал, что по Николаеву нанесли удар двумя баллистическими ракетами.

Целились они (россияне – 24 Канал) в критическую инфраструктуру. Рядом были люди и частные дома,

– рассказал председатель ОВА.

Сейчас последствия российской атаки ликвидируют коммунальные службы. Ким добавил, что в результате обстрела две женщины получили легкие ранения. Им была оказана помощь амбулаторно.

Председатель ОВА также выразил благодарность полиции, которая оперативно в многоминутный интервал между обстрелами смогла отвести людей.

"Относительно повреждений пока я должен уточнить, что я могу говорить, а что нет. Они разрушили там здания и кусок оборудования. Я не знаю, какое это будет иметь влияние, но понимаю, что это критическая инфраструктура и они туда били умышленно. Но на сейчас подробную информацию я не дам, потому что хочу обсудить, как это подать правильно, чтобы не навредить", – отметил Ким.