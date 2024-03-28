Об этом сообщили в Силах обороны Юга. Также рассказали подробнее об атаке агрессора, передает 24 Канал.

Обратите внимание В Одессе прогремели взрывы: оккупанты нанесли ракетные удары

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Ракеты потеряли боевую способность

В начале ночи из самолетов Ту-22М3, вышедших на пусковые рубежи над акваторией Черного моря, оккупанты направили ракеты Х-22 в сторону юга Одесской области. Далее с Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в том же направлении.

Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря,

– отметили в Силах обороны Юга.

Вражескую атаку прокомментировала в эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк отметила, что Ту-22 являются носителями сверхзвуковых ракет Х-22, работать по которым очень сложно. В то же время они не очень современные, хотя враг над этим работает, доводя до уровня Х-32 и тому подобное.

Уже не первый раз фиксируются моменты, когда у них возникают какие-то проблемы в воздухе. Вполне вероятно, что могла произойти такая же ситуация,

– подчеркнула Гуменюк.

Добавила, что последствия атаки уточняются. Впрочем, военные понимают, что заходя из акватории Черного моря, враг пытался атаковать именно южные регионы Одесской области.

Важно! Оккупанты атаковали Одесскую область и около 8 утра 28 марта. Взрывы прогремели, в частности, в Одессе. В Воздушных силах предупреждали, что в Одесскую область направляется ракета.

Какие последствия этой ночной атаки

Ночью 28 марта российский агрессор продолжил террористические атаки на южные и юго-восточные регионы Украины.

Враг применял и стратегическую, и тактическую авиацию, а позже направил несколько волн дронов типа "Shahed-131/136".

Боевая работа сил ПВО продолжалась почти 4 часа.

Основной дроновый удар враг сконцентрировал по Запорожской области. Там "Шахеды" маневрировали над жилыми кварталами и промышленными объектами.

Часть БПЛА заходила и на Днепропетровщину. Отдельно пара "Шахедов" из акватории Черного моря была направлена по энергетическому объекту Одесской области.

В операционной зоне Сил обороны Юга удалось уничтожить 16 дронов. В частности, 2 "Шахеды" в Одесской области, 3 – в Днепропетровской и 11 – на Запорожье.

К сожалению, не обошлось без попаданий. Так, россияне атаковали транспортную инфраструктуру Запорожской области. К счастью, люди не повреждены.

Маневрирование "Шахедов" над жилыми кварталами Запорожья привело к падению обломков сбитых дронов в частный сектор.

Произошло возгорание. Также взрывной волной повреждено более 10 домовладений, 2 местных жителя получили ранения. Пожар ликвидирован. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, их состояние стабильное.

Кстати, в Воздушных силах сообщили, что ночью уничтожено 26 "Шахедов" в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.