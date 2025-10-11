Укр Рус
Враг атаковал дронами энергетику Одесской области: люди остались без света, есть пострадавшая
11 октября, 09:50
4

Россия атаковала дронами энергетику Одесской области: люди остались без света, есть пострадавшая

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Российские оккупанты повредили дронами-камикадзе энергетическое оборудование, жилые дома и здания гостиничного комплекса в Одесской области.
  • Энергетики восстанавливают электроснабжение, критические объекты работают на генераторах, прокуратура начала расследование военного преступления.

Российские оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области. На местах энергетики восстанавливают электроснабжение, а критические объекты работают на генераторах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на областную военную администрацию. Прокуратура начала расследование очередного военного преступления.

Что известно об атаке на Одесскую область?

В ночь на 11 октября оккупанты повредили дронами-камикадзе энергетическое оборудование, три жилых дома и здания гостиничного комплекса. В результате атаки пострадал один человек.

Когда позволила ситуация с безопасностью, на местах прилетов в Одессе и регионе начали работать спасатели и энергетики. У ГСЧС Одесской области сообщили, что пожарным удалось спасти двух человек, оказать помощь 21 человеку и оперативно ликвидировать возгорание.

Пожарные работали на местах обстрела в Одесской области: смотрите видео

Одесская областная прокуратура добавляет, что во время российской атаки было выбито остекление одного из этажей 25-ти этажного жилого дома. Травмы получила 47-летняя женщина, ее доставили в больницу.

Из-за повреждения энергообъекта в 44 населенных пунктах Одесской области нет электроснабжения.
На месте работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и СБУ.
 

Одессу и область атаковали российские БпЛА / Фото ГСЧС Одесской области и областной прокуратуры

Напомним, ночная атака по Одесской области началась после полуночи и привела к перебоям со светом и водоснабжением. На саму Одессу и пригород двигались по меньшей мере 15 дронов. Некоторые из них попали по разным объектам.

Где еще был обстрел ночью за прошедшие сутки?

  • Поздно вечером 10 октября российская армия ударила по Чугуеву в Харьковской области. На нескольких локациях произошли пожары. Также под ударом было село Большой Бурлук. Предварительно, пострадал ода человек.

  • Также враг атаковал Днепр. Взрывы произошли после пусков российских авиабомб.

  • За ночь противовоздушная оборона сбила 54 из 78 вражеских БпЛА различных типов на севере, юге и востоке Украины. Зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 6 локациях.