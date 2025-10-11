Росія атакувала дронами енергетику Одещини: люди залишилися без світла, є постраждала
- Російські окупанти пошкодили дронами-камікадзе енергетичне обладнання, житлові будинки та будівлі готельного комплексу в Одеській області.
- Енергетики відновлюють електропостачання, критичні об'єкти працюють на генераторах, прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину.
Російські окупнати атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. На місцях енергетики відновлюють електропостачання, а критичні об'єкти працюють на генераторах.
Про це пише 24 Канал з посиланням на обласну військову адміністрацію. Прокуратура розпочала розслідування чергового воєнного злочину.
Що відомо про атаку на Одеську область?
В ніч проти 11 жовтня окупанти пошкодили дронами-камікадзе енергетичне обладнання, три житлові будинки та будівлі готельного комплексу. Внаслідок атаки постраждала одна людина.
Коли дозволила безпекова ситуація, на місцях прильотів в Одесі та регіоні почали працювати рятувальники та енергетики. У ДСНС Одещини повідомили, що вогнеборцям вдалося врятувати двох осіб, надати допомогу 21 людині та оперативно ліквідувати загоряння.
Вогнеборці працювали на місцях обстрілу в Одеській області: дивіться відео
Одесу та область атакували російські БпЛА / Фото ДСНС Одещини та обласної прокуратури
Нагадаємо, нічна атака по Одещині почалася після опівночі та призвела до перебоїв зі світлом та водопостачанням. На саму Одесу та передмістя рухалися щонайменше 15 дронів. Деякі з них влучили по різних об'єктах.
Де ще був обстріл вночі минулої доби?
Пізно ввечері 10 жовтня російська армія вдарила по Чугуєву в Харківській області. На кількох локаціях сталися пожежі. Також під ударом було село Великий Бурлук. Попередньо, постраждала ода людина.
Також ворог атакував Дніпро. Вибухи сталися після пусків російських авіабомб.
За ніч протиповітряна оборона збила 54 із 78 ворожих БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході України. Зафіксовано влучання 21 ударного дрона на 6 локаціях.