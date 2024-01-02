Видео опубликовала патрульная полиция Харьковской области, а также прессслужба ГУ ГСЧС.

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На видеозаписи видны поврежденные дома, пожары, раненые, разблокировка дверей квартир, в которых могут быть пострадавшие или жертвы.

Первые минуты после взрывов в Харькове: видео

Патрульные совместно с другими службами оказывают помощь пострадавшим на местах, обеспечивают беспрепятственный проезд медиков и спасателей, охраняют место происшествия.

"Ежедневно Россия цинично производит обстрелы Харькова и Харьковской области. Террористы убивают и травмируют гражданское население, уничтожают инфраструктуру. Поэтому просим граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и держаться вблизи мест укрытия", - добавили в полиции.

Также появились кадры спасателей ГСЧС, которые ликвидируют последствия атаки.

Спасатели ликвидируют последствия атаки: видео

Последствия российской атаки: главное