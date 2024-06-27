Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что в экопарке уничтожены здания, в которых жили животные. В частности там разводили различные породы собак.

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Эвакуация животных

Анна Черненко отметила, что всех животных эвакуировали, однако есть одна собака, которая охраняла территорию парка, к сожалению, она погибла.

На Харьковщине россияне обстреляли экопарк / Фото

После прямого попадания питомник для собак уничтожен дотла. На территории экопарка также жило стадо оленей, среди которых, из-за обстрела, есть убитые и раненые животные,

– сказала она.

С экопарка повторно эвакуируют животных. После деоккупации Харьковщины была надежда на безопасную и спокойную их жизнь там, однако сейчас во время нового наступления животным снова угрожает опасность.

"Труднее всего эвакуировать хищников, в частности львов, тигров и медведей. Сложно найти им новый временный дом", – отметила корреспондентка.

Угроза для харьковчан

Анна Черненко отметила, что харьковчанам лучше не посещать сейчас экопарк, из-за угрозы повторных запусков российского оружия.

Это та территория, куда россияне отправляют очень много КАБов. Не рискуйте не подвергайте себя опасности,

– призвала она.