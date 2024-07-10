Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, что во всех регионах, кроме прифронтовых зон, ситуация плюс-минус одинаковая, пишет 24 Канал.

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Как обстрел россиян повлияет на графики отключения света

Владимир Кудрицкий объяснил, что в прифронтовых регионах из-за постоянных обстрелов россиян потребители могут находиться без света из-за повреждения сетей.

И это также касается Западного региона, где буквально несколько часов назад (по состоянию на 7:25 10 июля – 24 Канал) россияне совершили достаточно серьезную атаку на объект Укрэнерго. Но даже несмотря на повреждения, которые были нанесены, мы не планируем в Западном регионе менять каким-то образом график,

– заверил глава правления.

Он добавил, что на Западе, Юге, в Центре, на Востоке, то есть везде, кроме прифронтовых районов, – ситуация со светом ориентировочно одинаковая.

Кстати, Россия атаковала энергетический объект в Ровненской области с помощью беспилотников типа "Шахед". В некоторых районах без света были обычные люди и промышленные объекты, однако электричество всем восстановили.