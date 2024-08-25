Издание рассказало, что в результате атаки россиян пострадала команда журналистов Reuters. В частности, два человека ранены, один человек пропал без вести.

Смотрите также Россияне обстреляли отель в Краматорске: среди пострадавших – иностранные журналисты

Что известно о журналистах Reuters

Издание рассказало, что отель Sapphire, где находилось шестеро их сотрудников Россия атаковала, вероятно, ракетой вечером 24 августа.

Один из наших коллег пока считается пропавшим без вести, еще двое госпитализированы для оказания медицинской помощи,

– заявило СМИ.

По их данным, трех других их журналистов нашли. СМИ отметило, что они сотрудничают с властями.

Мэр Краматорска рассказал, что по состоянию на 9:51 25 августа два человека ранены, один – тяжелый.

Еще один человек под завалами – продолжается поисково-спасательная операция,

– заявил Александр Гончаренко.

Перед этим глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин подтвердил, что все трое пострадавших – журналисты, которые являются гражданами Украины, США и Великобритании.

В Краматорске пострадала журналистка из Польши

Польское издание Polsat News написало, что в результате ракетного удара по Краматорску пострадала польская журналистка Моника Андрушевская. Она работала в Украине, освещая войну России с нашей страной.

СМИ написало, что в момент удара России она проезжала автомобилем рядом с местом ракетного удара.

Моя первая личная кровь, пролита за Украину – как раз на День Независимости. После 10 лет войны. "Искандер" рядом со мной... Ты просто ездишь по городу. Просто живешь. Просто дышишь. Этого достаточно, чтобы россияне попытались тебя убить,

– написала Моника Андрушевская.

Она также опубликовала фото своего разбитого автомобиля.



В Краматорске получила ранения журналистка из Польши / фото Моники Андрушевской

Кстати, спасатели сообщили, что оккупанты ударили по Краматорску ракетами типа "Искандер-М".