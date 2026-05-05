Под ударом были даже отдаленные регионы: ночью Россию атаковали почти 300 дронов

В ночь на 5 мая ряд российских регионов заявили о массированной атаке беспилотников. Минобороны России утверждает о якобы уничтожении сотен дронов, тогда как местные власти сообщают о взрывах, работе ПВО и последствиях на земле.

Под удар, по сообщениям росСМИ, попали десятки областей, включая Московский регион и глубокий тыл.

Что известно о ночных взрывах и работе ПВО на России?

Министерство обороны России заявило, что в период с 20:00 4 мая до 07:00 5 мая российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 289 беспилотников самолетного типа.

В сообщении утверждается, что дроны были сбиты над территориями: Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской областей Московского региона Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тульской, Рязанской областей Татарстана, Крыма, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Несмотря на массовые заявления об "успешной работе ПВО", в разных регионах России местные власти сообщают о последствиях на земле, взрывы и повреждения инфраструктуры.

"В ходе отражения воздушной атаки уничтожено десять БПЛА. Жертв нет. Повреждены кровля, окна дома и ограждение участка", – сказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Мэр Москвы Сергей Собянин также неоднократно сообщал о работе ПВО над столицей. По его словам, несколько дронов были сбиты последовательно, а обломки падали в разных районах.

Также сообщается о прилетах в Чебоксарах.

В Чебоксарах поврежден дом, медики следят за состоянием нескольких пострадавших. Школы переведены на дистанционное обучение, ограничено движение общественного транспорта, в некоторых торговых центрах прекращена торговля. В штабе приняли ряд решений, рассматривается вариант – объявить ЧС республиканского характера,

– сказал премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.

Параллельно российские авиационные власти сообщили о масштабных перебоях в работе гражданской авиации. Временные ограничения вводились в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Пермь, Челябинск Уфа, Ижевск, Самара Пулково (Санкт-Петербург), Оренбург, Ульяновск Чебоксары, Орск, Тамбов и других.

В Брянской области местные власти заявили об уничтожении почти 100 дронов силами ПВО и спецподразделений. В то же время в Стародубском округе сообщается о ранении гражданских после атаки дронов.

"В результате атаки ранены мирные жители. Им оказана медицинская помощь", – говорилось в сообщении,

Отдельно сообщается об инцидентах в Кашарском районе Ростовской области, где после "ракетной атаки" пришлось эвакуировать жителей частного дома.

Губернатор Смоленской области также заявил о якобы уничтожении 16 БПЛА. Подобные сообщения о "работе ПВО" поступали и из Калужской области, где якобы было сбито еще 10 дронов.

Что известно о последствиях атак?

Украинские информационные ресурсы сообщают о вероятных ударах по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса в глубине территории России. Речь идет о серии инцидентов, которые, по данным этих источников, состоялись параллельно с массированной атакой беспилотников в ночной период.

В частности, сообщается о поражении оборонного предприятия в городе Чебоксары – "ВНИИР-Прогресс". На территории возник пожар после вероятного попадания.

Это предприятие связывают с производством электронных компонентов и антенных систем, которые используются в российских беспилотниках, в частности в комплексах типа "Комета", предназначенных для защиты дронов от средств радиоэлектронной борьбы.

Отдельно сообщается об инциденте в районе города Кириши Ленинградской области, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России – "Киришинефтеоргсинтез". В этом районе фиксировали пожар и активность экстренных служб после сообщений об атаке дронов.

Этот нефтеперерабатывающий комплекс является одним из ключевых элементов топливной инфраструктуры северо-западной части России и имеет стратегическое значение для обеспечения топливом как гражданского сектора, так и логистики промышленных и военных нужд.