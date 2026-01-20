Куда россияне попали ракетой "Циркон": Игнат раскрыл направление
- Российская ракета "Циркон" во время ночной атаки направлялась к объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.
- Игнат сообщил, что Силы обороны Украины уже сбивали подобные ракеты ранее, хотя "Циркон" остается секретным оружием России.
Россияне осуществили комбинированную атаку на украинские города ударными, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. В то же время ракета "Циркон" направлялась к четко определенной цели на территории Винницкой области.
Об этом в комментарии "УНИАН" сообщил Юрий Игнат, начальник управления коммуникации командования Воздушных сил, передает 24 Канал.
Куда направлялся "Циркон"?
Ночью 20 января и утром россияне выпустили большое количество вооружения на украинские города, среди них была и противокорабельная ракета "Циркон".
По словам Игната, "Циркон" летел в Винницкую область, в объект критической инфраструктуры. Также он добавил, что враг стремится сокрушить украинские энергетические объекты.
Напомним, "Циркон" – это противокорабельная ракета, которая летит по баллистической траектории. Официально ракета "Циркон" остается секретным оружием – Россия не раскрывает ее характеристики и не демонстрирует публично. По состоянию на конец 2025 года в России насчитывалось 40 таких ракет.
Игнат напомнил, что Силы обороны могут сбивать подобного типа ракеты.
Мы уже такие ракеты раньше сбивали... Чтобы сбивать такие ракеты, нужно иметь соответствующие средства в нужное время в нужном месте,
– добавил он.
Что известно об атаке на Винницкую область 20 января?
Начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная ранее сообщала, что в результате ночной вражеской атаки произошло попадание в объект критической инфраструктуры.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Сейчас все соответствующие службы работают на месте происшествия для локализации, фиксации и устранения последствий российской атаки.