Куди росіяни поцілили ракетою "Циркон": Ігнат розкрив напрямок

Росіяни здійснили комбіновану атаку на українські міста ударними, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Водночас ракета "Циркон" прямувала до чітко визначеної цілі на території Вінницької області.

Про це у коментарі "УНІАН" повідомив Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування Повітряних сил, передає 24 Канал.

Куди прямував "Циркон"?

Проти ночі 20 січня та вранці росіяни випустили чималу кількість озброєння на українські міста, серед них була і протикорабельна ракета "Циркон".

За словами Ігната, "Циркон" летів у Вінницьку область, в об'єкт критичної інфраструктури. Також він додав, що ворог прагне розтрощити українські енергетичні об'єкти.

Нагадаємо, "Циркон" – це протикорабельна ракета, яка летить по балістичній траєкторії. Офіційно ракета "Циркон" залишається секретною зброєю – Росія не розкриває її характеристики й не демонструє публічно. Станом на кінець 2025 року у Росії налічувалось 40 таких ракет.

Ігнат нагадав, що Сили оборони можуть збивати подібного типу ракети.

Ми вже такі ракети раніше збивали… Щоб збивати такі ракети, потрібно мати відповідні засоби в потрібний час в потрібному місці,

– додав він.

Що відомо про атаку на Вінниччину 20 січня?