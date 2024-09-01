Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент Анна Черненко, отметив, что только за последние 2 дня в Харьковской области пострадало более 130 человек, а 10 погибло. Она добавила, что работникам областной прокуратуры удалось идентифицировать чем именно били по жилой части Харькова.

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Чем Россия обстреляла Харьков

В прокуратуре отметили, что противник осуществил пуски ракет из населенного пункта Березовое Белгородской области в 100 километрах от Харькова. Россияне использовали ракету "Гром-Е1". Ее боевая часть значительно больше других видов вооружения, которыми противник атаковал город.

Анна Черненко отметила, что оккупанты били по жилой части Харькова, где плотно размещены дома.

Кроме жилья, удар повредил предприятия и транспорт, что были вокруг. Мы имеем четырех человек, которые обратились за медицинской помощью. Среди них один ребенок, у которого сильный испуг и мужчина с ранением,

– сказала корреспондентка.