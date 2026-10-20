О последствиях повторного удара сообщила в Telegram-канале Светлана Онищук, глава Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Что известно об атаке

На месте прилета сразу же приступили к работе соответствующие службы для оперативной ликвидации возгорания и разрушений.

Пострадавшему оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь врачи.

Светлана Онищук поблагодарила украинских защитников неба за защиту региона от воздушных угроз и в очередной раз призвала жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия.

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Напомним, что российская армия продолжает целенаправленно терроризировать критически важные объекты украинских городов и регионов.

После ночных ударов 20 октября в Волынской области фиксировались массовые отключения электроэнергии.

Ровенская область также подверглась атаке. Проблемы с электроснабжением возникли в Дубенском районе.

Россия атаковала энергетический объект и в Львовской области.