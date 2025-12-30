Просчитались, – политолог назвал интересный нюанс в реакции Трампа на "атаку на Валдай"

В Кремле заявили, что Украина якобы атаковала резиденцию Владимира Путина на Валдае. Таким образом Россия пытается отойти от переговоров и оправдать отказ принимать 20 пунктов мирного плана.

Показательна реакция Дональда Трампа на лживые заявления Москвы. Политолог Олег Саакян озвучил 24 Каналу мнение, что Путин просчитался.

Почему Путин совершил ошибку?

Олег Саакян отметил, что 20 пунктов неприемлемы для России. Но Трамп хочет, чтобы они его приняли. Поэтому сейчас Кремль пытается обвинить Украину, однако делает это неуклюже.

Неизвестно, поверил ли Трамп Путину. Однако все знают, что американский лидер терпеть не может слабых людей. Если раньше Москва угрожала, ставила циничные требования, то решила вызвать жалость "атакой" на резиденцию Путина.

После этого не было других шагов. Мы видим продолжение этой истерики в России, но ничего не меняется. Если бы Трамп реально поверил Путину, то был бы звонок Украине, угрозы. Он демонстрировал бы всю серьезность намерений,

– предположил политолог.

Путин выставил себя крайне слабым, продолжает жаловаться на дроны. Трамп прекрасно понимает, что кремлевский диктатор сейчас говорит об этом не с сильной позиции. Кроме того, Россия обесценивает старания США в мирных переговорах, а это ошибка.

Не думаю, что Трамп так легко готов пересмотреть все усилия, все, что они делали, когда Путин обесценивает это. По моему мнению, это может иметь для Путина обратный эффект. Они могли просчитаться,

– считает Саакян.

Что известно об "атаке на Валдай"?