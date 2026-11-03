Повреждены объекты критической инфраструктуры: Россия нанесла комбинированный удар по Винницкой области

На Вінниччині після атаки Росії є пошкодження / Getty Images
В ночь на 3 ноября Россия совершила комбинированную ракетно-дроновую атаку на Винницкую область. В результате атаки были повреждены объекты критической инфраструктуры, из-за чего в области возникли перебои с электроснабжением.
О последствиях ночного обстрела сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.
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Что известно об атаке?
По ее словам, информация о пострадавших пока не поступала. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением функционирования поврежденных объектов.
Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что из-за повреждений энергетических объектов и линий электропередач большая часть населенных пунктов области осталась без света. В настоящее время в регионе также действуют графики почасовых отключений электроэнергии.
Прогнозы
Аварийные бригады "Винницаоблэнерго" продолжают восстанавливать электроснабжение. В то же время работы затрудняют воздушные тревоги и угроза повторных российских ударов, из-за которых специалистам приходится прерывать ремонт.
Из-за остановки главной водопроводной станции в Виннице возникли перебои с водой. Однако, по информации "Винницаоблводоканала", водоснабжение уже удалось восстановить.
Также из-за отсутствия питания на подстанциях общественный транспорт города работает по аварийным схемам. В частности, трамваи курсируют только между остановками "Трамвайное депо" и "Электросеть".
На маршруты вывели семь автобусов, их количество планируют увеличивать. Пассажиров также перевозят частные перевозчики.
Движение троллейбусов по улице Келецкой временно приостановлено. Троллейбусы с направлений Киевской, Тяжилова и железнодорожного вокзала продолжают курсировать, однако меняют маршруты: разворачиваются на улице Князей Кориатовичей и возле Аграрного университета. Троллейбус №15 объезжает ограниченный участок по улицам Черновола и Нансена.
Остальные маршруты, не проходящие по улице Келецкой, работают без изменений. Пассажиров просят следить за информационными табло в транспорте и сообщениями перевозчика.
Напомним, в ночь на 3 ноября российские войска повторно подвергли атаке энергетический объект ДТЭК, на юге Одесской области. В результате удара объект получил значительные повреждения. Повреждение энергооборудования привело к перебоям с электроснабжением.
Энергетики приступили к восстановительным работам сразу же после того, как это стало безопасно. Специалистам придется восстанавливать разрушенное оборудование, на что потребуется время. Сейчас они прилагают усилия, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям.
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