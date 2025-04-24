Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Зафиксировано по меньшей мере три Ту-95МС, взлетевших с аэродрома Оленья, а также два Ту-160 с базы Энгельс.

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Россия атакует с самолетов стратегической авиации

Воздушная тревога распространяется на все большую часть Украины. Власти призывают не игнорировать сигналы опасности и немедленно направляться в укрытия.

Сейчас небо над Украиной под пристальным контролем ПВО.

Важно, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Сегодня ночью Россия атаковала Киев и область ракетами и "Шахедами" в ночь на 24 апреля. В столице и на Киевщине раздавались взрывы.

Известно, что обломки упали в Шевченковском районе, Святошинском и еще по одному адресу в Голосеевском.