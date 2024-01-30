В Николаевской ОВА сообщили, что во время атаки “Шахеда” ранился мужчина.
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Последствия атаки "Шахедами" в Николаевской области
В ночь на 30 января силы ПВО в Николаевской области сбили "Шахед". В результате падения обломков занялся перевозивший грузовой автомобильсемена подсолнечника. На месте начался пожар.
Водитель получил черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в больницу – состояние пострадавшего в настоящее время стабильное.
Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 70 квадратных метров. Водитель транспортного средства с травмами госпитализирован в больницу
– добавили в ГСЧС.
В ОВА добавили, что враг снова обстрелял из артиллерии населенные пункты Куцурубской общины. К счастью, пострадавших нет.
Что известно о ночной атаке
- В ночь на 30 января 2024 года Россия атаковала Украину 35-ю ударными БпЛА типа "Шахед" по трем направлениям.
- Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 враждебных БПЛА. Их сбивали в Николаевской Сумской Черкасской Кировоградской Днепропетровской Харьковской Херсонской и Киевской областей.
- Также известно, что взрывы раздавались в Полтавской области.
- В Воздушных Силах отметили, что часть ударных БпЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с Россией.
- Кроме этого враг нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области.