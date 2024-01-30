В Николаевской ОВА сообщили, что во время атаки “Шахеда” ранился мужчина.

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Последствия атаки "Шахедами" в Николаевской области

В ночь на 30 января силы ПВО в Николаевской области сбили "Шахед". В результате падения обломков занялся перевозивший грузовой автомобильсемена подсолнечника. На месте начался пожар.

Водитель получил черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в больницу – состояние пострадавшего в настоящее время стабильное.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 70 квадратных метров. Водитель транспортного средства с травмами госпитализирован в больницу

– добавили в ГСЧС.

В ОВА добавили, что враг снова обстрелял из артиллерии населенные пункты Куцурубской общины. К счастью, пострадавших нет.

Что известно о ночной атаке