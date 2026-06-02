Прижимаются максимально к земле: Игнат раскрыл тактику "Шахедов" во время ночных атак

Российские беспилотники во время атак находят способы обходить украинскую систему ПВО и долетать до самых отдаленных регионов. Для этого оккупанты используют сложные маршруты, рельеф местности и пограничные зоны соседних государств.

Об этой новой тактике врага рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Беспилотники, которые запускает Россия, во время воздушных атак все чаще применяют сложные маршруты, чтобы проникать вглубь территории Украины и добираться даже отдаленных регионов.

По словам Игната, для обхода украинской системы противовоздушной обороны враг использует приграничные районы соседних стран, в частности Беларуси, Молдовы и Румынии. Также дроны часто движутся над водными объектами, в частности в направлении Киева – над Киевским водохранилищем.

По его словам, беспилотники летят на очень низких высотах, иногда лишь 10 – 20 метров над землей, чтобы усложнить их обнаружение радарами. Для противодействия таким атакам Украина применяет дроны-перехватчики, мобильные огневые группы и подразделения малой ПВО. Игнат отметил, что именно мобильные огневые группы остаются эффективными против низколетящих целей и играют важную роль в отражении таких атак.

Напомним, что в ночь на 2 июня Россия осуществила массированную атаку по Украине запустив ракеты и 656 беспилотников различных типов. Основной удар был направлен на Киев, также под атакой оказались Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавщина и другие регионы.

По данным Воздушных сил, среди запущенных целей были противокорабельные ракеты "Циркон", баллистические "Искандер-М", крылатые ракеты Х-101 и "Калибр", а также ударные дроны "Шахед" и другие типы БПЛА. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 642 воздушные цели, в том числе десятки ракет и большинство беспилотников. В то же время зафиксировано попадание ракет и дронов на десятках локаций, а также падение обломков сбитых объектов.

Отметим, что генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал, что Россия имеет достаточно ракет для будущих массированных ударов. В частности, баллистики и крылатых ракет в России сейчас насчитывается до 1200 единиц. У россиян производственный процесс продолжается постоянно. "Цирконов" у врага до 60 единиц, "Кинжалов" – до 40, "Орешников" – до 5. Беспилотников различных типов враг ежемесячно производит десятки тысяч.