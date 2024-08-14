В Воздушных силах рассказали, куда направляются вражеские беспилотники.
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23:56, 14 августа
Данные мониторингового канала:
- 1х БпЛА курсом мимо Черкасс.
- 1х БпЛА на Полтавском районе.
- В обоих курс юго-западный.
- 2х БпЛА из Запорожской области в направлении Синельниковского района Днепропетровской.
- В обоих курс северо-восточный.
- 3х БпЛА через Баштанский район Николаевской области.
- Вектор: Кировоградская область.
- х новых БпЛА с Херсонщины.
- Со временем будут двигаться в направлении Никопольского/Криворожского/Баштанского районов.
23:56, 14 августа
Дроны движутся в направлении Донецкой области.
23:53, 14 августа
Воздушную тревогу объявили для Черкасской области.
23:42, 14 августа
Днепропетровская, Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА с Херсонщины.
23:31, 14 августа
Несколько групп ударных БПЛА типа "Shahed" движутся по территории Херсонской области, в направлении Николаевщины.
23:11, 14 августа
Воздушные силы сообщили о вражеских БПЛА на Сумщине, которые движутся на Полтавщину.