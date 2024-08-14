В Воздушных силах рассказали, куда направляются вражеские беспилотники.

Смотрите также Удар по аэродрому "Саваслейка" в России: в сети появились фото последствий атаки

23:56, 14 августа

Данные мониторингового канала:

  • 1х БпЛА курсом мимо Черкасс.
  • 1х БпЛА на Полтавском районе.
  • В обоих курс юго-западный.

  • 2х БпЛА из Запорожской области в направлении Синельниковского района Днепропетровской.
  • В обоих курс северо-восточный.

  • 3х БпЛА через Баштанский район Николаевской области.
  • Вектор: Кировоградская область.
  • х новых БпЛА с Херсонщины.
  • Со временем будут двигаться в направлении Никопольского/Криворожского/Баштанского районов.
23:56, 14 августа

Дроны движутся в направлении Донецкой области.

23:53, 14 августа

Воздушную тревогу объявили для Черкасской области.

23:42, 14 августа

Днепропетровская, Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА с Херсонщины.

23:31, 14 августа

Несколько групп ударных БПЛА типа "Shahed" движутся по территории Херсонской области, в направлении Николаевщины.

23:11, 14 августа

Воздушные силы сообщили о вражеских БПЛА на Сумщине, которые движутся на Полтавщину.