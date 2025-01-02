Соответствующие кадры со сбитием одного из дронов опубликовала Национальная гвардия Украины в своем телеграмм-канале.
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Как нацгвардейцы сбили вражеский дрон
Известно, что нацгвардейцы, которые выполняли задачи в составе мобильных огневых групп, сбили этой ночью 3 "Шахеды". На обнародованном видео момент сбивания цели бойцами 17 бригады Национальной гвардии.
Вражеский БпЛА был поражен и упал среди поля, не долетая до населенных пунктов,
– говорится в сообщении.
На кадрах виден момент сбивания цели.
"Сбили! Цель уничтожена", - произнес автор видео.
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Напомним, в ночь на 2 января противник атаковал 72-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. По состоянию на половину 9 утра подтверждено сбитие 47 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.