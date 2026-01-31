Есть попадания на 13 локациях: как отработала ПВО 31 января

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины дронами. В ночь на 31 января Силы ПВО снова отражали вражеское нападение.

Более половины всех примененных дронов – "Шахеды". Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Как отработала ПВО?

Оккупанты атаковали Украину 85 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Среди направлений пуска вражеских дронов:

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск.

Около 55 из всех дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– отметили защитники неба.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, ПВО уничтожила 64 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 13 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности,

– отметили в Воздушных силах.

Какие города недавно атаковала Россия?