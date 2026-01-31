Есть попадания на 13 локациях: как отработала ПВО 31 января
- Россия атаковала Украину 85 ударными дронами, из которых 55 были "Шахеды".
- ПВО уничтожила 64 вражеских дрона, но 20 попали на 13 локациях.
Россия продолжает терроризировать мирное население Украины дронами. В ночь на 31 января Силы ПВО снова отражали вражеское нападение.
Более половины всех примененных дронов – "Шахеды". Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Как отработала ПВО?
Оккупанты атаковали Украину 85 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Среди направлений пуска вражеских дронов:
- Орел,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск.
Около 55 из всех дронов – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– отметили защитники неба.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, ПВО уничтожила 64 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 13 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности,
– отметили в Воздушных силах.
Какие города недавно атаковала Россия?
Днем 29 января в Кривом Роге прогремели взрывы. Россия дважды ударила дронами по городу, что повлекло пожары и гибель женщины. В результате атаки есть пострадавшие, повреждены дома.
В результате вражеского обстрела 29 января в Запорожской области погибли 3 человека, среди них 62-летний мужчина и женщины 26 и 50 лет. Еще 3 человека получили ранения. Повреждены 7 частных домов, один уничтожен. Также был ликвидирован пожар жилого дома и газовой трубы.
27 января российские военные атаковали Одессу дронами, один из которых попал в монастырь, вызвав пожар, но жертв нет. В результате попадания дрона в частный дом пострадали 3 человека, один из которых госпитализирован, а двум оказали помощь на месте.