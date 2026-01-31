Є влучання на 13 локаціях: як відпрацювала ППО 31 січня
- Росія атакувала Україну 85 ударними дронами, з яких 55 були "Шахеди".
- ППО знищила 64 ворожі дрони, але 20 влучили на 13 локаціях.
Росія продовжує тероризувати мирне населення України дронами. У ніч на 31 січня Сили ППО знову відбивали ворожий напад.
Понад половина всіх застосованих дронів – "Шахеди". Про це повідомили у Повітряних силах України.
Як відпрацювала ППО?
Окупанти атакували Україна 85 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Серед напрямків пуску ворожих дронів:
- Орел,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ.
Близько 55 з усіх дронів – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– зазначили захисники неба.
За попередніми даними, станом на 08:00, ППО знищила 64 ворожі БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,
– наголосили в Повітряних силах.
Які міста нещодавно атакувала Росія?
Удень 29 січня у Кривому Розі пролунали вибухи. Росія двічі вдарила дронами по місту, що спричинило пожежі та загибель жінки. Внаслідок атаки є постраждалі, пошкоджено будинки.
Внаслідок ворожого обстрілу 29 січня в Запорізькій області загинули 3 людини, серед них 62-річний чоловік та жінки 26 і 50 років. Ще 3 людини зазнали поранень. Пошкоджено 7 приватних будинків, один знищено. Також було ліквідовано пожежу житлового будинку та газової труби.
27 січня російські військові атакували Одесу дронами, один з яких влучив у монастир, викликавши пожежу, але жертв немає. Внаслідок влучення дрона в приватний будинок постраждали 3 людини, один з яких госпіталізований, а двом надали допомогу на місці.