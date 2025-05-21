Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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После атаки на Сумы начался пожар
Российские войска в ночь на 21 мая ударили по промышленным объектам Сумской общины.
Попадания были зафиксированы по двум предприятиям: 5 попаданий враг совершил по одному и 2 – по другому. В результате атаки произошло частичное разрушение здания и возник масштабный пожар. Пожарные работали до утра одновременно на трех локациях. Работы выполнялись в сложных условиях.
Несмотря на все сложности и высокую пожарную нагрузку, сотрудники ГСЧС ликвидировали все очаги горения,
– говорится в сообщении.
Спасатели тушили пожар в Сумской общине / Фото ГСЧС Украины
Спасатели привлекали для преодоления последствий атаки специальную технику для подвоза воды и осуществления тушения на высоте. На некоторое время работы приостанавливались из-за угрозы повторных ударов со стороны врага.
В сложных условиях спасатели ликвидировали последствия атаки на Сумы: смотрите видео
Напомним, в результате обстрела Сумской общины погибших не было, но один человек получил ранения.
Этой ночью взрывы также раздавались в Харькове, на Киевщине и в столице. Россияне в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе.