Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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После атаки на Сумы начался пожар

Российские войска в ночь на 21 мая ударили по промышленным объектам Сумской общины.

Попадания были зафиксированы по двум предприятиям: 5 попаданий враг совершил по одному и 2 – по другому. В результате атаки произошло частичное разрушение здания и возник масштабный пожар. Пожарные работали до утра одновременно на трех локациях. Работы выполнялись в сложных условиях.

Несмотря на все сложности и высокую пожарную нагрузку, сотрудники ГСЧС ликвидировали все очаги горения,

– говорится в сообщении.

Спасатели тушили пожар в Сумской общине / Фото ГСЧС Украины

Спасатели привлекали для преодоления последствий атаки специальную технику для подвоза воды и осуществления тушения на высоте. На некоторое время работы приостанавливались из-за угрозы повторных ударов со стороны врага.

В сложных условиях спасатели ликвидировали последствия атаки на Сумы: смотрите видео

Напомним, в результате обстрела Сумской общины погибших не было, но один человек получил ранения.

Этой ночью взрывы также раздавались в Харькове, на Киевщине и в столице. Россияне в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе.