В ночь на 27 января оккупанты запустили по Украине 104 "Шахеда" и беспилотники-имитаторы разных типов из 5 направлений. Силам ПВО удалось уничтожить 57 БПЛА, передает 24 Канал со ссылкой на ОВА.

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В Тернопольской области сработало ПВО

Как сообщил руководитель ОВА Вячеслав Негода, во время воздушной тревоги с 00:28 по 06:25 в пределах Тернопольской области силами ПВО были сбиты 2 вражеских дрона-камикадзе.

В настоящее время места падения обломков устанавливаются. Предварительно это произошло в районе городов Бучач и Бережаны.

Между тем, во Львовской ОВА рассказали, что во время ночной российской атаки вражеский беспилотник пересек воздушное пространство области. Впрочем, вглубь Львовщины он не заходил, а вскоре вернул на Тернопольщину.

Напомним, что противник нанес массированный удар по Прикарпатью. Россияне пытались попасть по объектам критической инфраструктуры. В Ивано-Франковске случились перебои в работе общественного транспорта.