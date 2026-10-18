В нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Куда летят российские "Шахеды"?

Где звучит тревога: смотрите на карте

22:06, 18 октября

Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Ананьева в направлении Винницкой области.

22:01, 18 октября

Реактивный БПЛА из Брянской области, направляющийся на север Черниговской области

22:00, 18 октября

"Бандероль" через юг Киевской области в направлении Володарки.

21:53, 18 октября

"Бандероль" направляется в Корсунь-Шевченковский.

21:53, 18 октября

Винницкая область: БПЛА, направляющийся в сторону Могилева-Подольского

21:48, 18 октября

"Бандероль" направляется в Золотоношу (Черкасская область)

21:41, 18 октября

Полтавская область: "Бандероль" продолжает движение в сторону Оржицы

21:36, 18 октября

"Бандероль" направляется в Миргород!

21:35, 18 октября

"Бандероль" в Полтавскую область!

21:23, 18 октября

Реактивный БПЛА пролетел над югом Винницкой области в направлении Хмельницкой области.

21:21, 18 октября

Черниговская область: БПЛА над рекой Мена.

21:18, 18 октября

Реактивный БПЛА из Черкасской области, направляющийся в Винницкую область (Погребище).

21:13, 18 октября

Реактивные БПЛА из Одесской области в направлении Винницкой области.

21:12, 18 октября

БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга с востока.

21:03, 18 октября

Черкасская область: новый реактивный БПЛА направляется в сторону Буки/Жашкова.

20:58, 18 октября

Одесская область: реактивные БПЛА направляются в сторону Ананьева.

20:48, 18 октября

20:45, 18 октября

Николаевская область: реактивные БПЛА на Очаков из акватории Черного моря

20:40, 18 октября

Реактивный БПЛА пролетел над северной частью Хмельницкой области курсом на Тернопольскую/Ровенскую области.

20:38, 18 октября

Новые БПЛА направляются на Харьков с севера и юга.