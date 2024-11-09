Как отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в разговоре с 24 Каналом, враг совершил за последние двое суток несколько атак. Последнее нашествие, что состоялась ночью на 9 ноября, было не меньшим, чем предыдущее.

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Это чисто террор

Ночью Одесскую область атаковали "Шахеды", которые заходили с моря. Девять из них были уничтожены.

Эта атака привела к жертве – погибла женщина в собственном частном доме, куда произошел прилет. Ее муж и 16-летний сын доставлены в больницу. В общем ранения получили 13 человек, среди которых двое детей (один из них – сын погибшей женщины).

На этот раз враг атаковал не только частный сектор. Уже доказанный факт, что он наносит удары именно по исторической части города, потому что отсюда начиналось продолжение украинского Кочубеева уже как названия Одессы,

– подчеркнул Братчук.

Ночью прилетело, в частности, в несколько многоэтажек на территории по меньшей мере двух жилых комплексов.

Разбито очень много всего, по его словам, – окна, двери, есть воронка от падения обломка "Шахеда". Пострадало много квартир – сейчас устанавливается точная цифра, сколько именно. Также на территории одного из жилых комплексов полностью сгорело около 15 автомобилей.

Кроме жилья гражданских, враг пытается атаковать и другие объекты. В частности, было повреждено административное здание, складское помещение

Враг сосредотачивается на конкретных участках и пытается атаковать именно жилье одесситов. Это чисто террор,

– подчеркнул представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

В то же время Силы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы активно поработали по "Шахедам". Были сбития, но это не прямые попадания. Если бы они произошли, по словам Сергея Братчука, ситуация была бы намного хуже.

Напомним, что утром 8 ноября ГСЧС сообщило, что накануне россияне атаковали Одесскую область беспилотниками. В результате нее были повреждены жилые дома в частном секторе. В двух из них вспыхнул пожар.

Также было повреждено здание учебного заведения, а спасатели ликвидировали пожары в складских помещениях.

В результате вражеской атаки погиб 46-летний мужчина, пострадали 8 человек. 15 лицам, из них 1 ребенку и 1 беременной женщине психологи ГСЧС оказали помощь.