В результате российских ударов есть много жертв и пострадавших. 24 Канал рассказывает о последствиях атаки на Украину в ночь на 29 октября.

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Сколько российских БПЛА ликвидировала ПВО

В Воздушных силах сообщили, что по состоянию на 09:00 было сбито 26 российских БПЛА, 20 беспилотников локально потеряно, еще один – вернулся в Россию. К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные войска, авиацию, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях,

– написали в Воздушных силах.

Какие последствия атаки на Кривой Рог

Поздно вечером 28 октября Россия осуществила ракетный обстрел Кривого Рога. В результате атаки почти полностью разрушен трехэтажный дом, повреждено более 20 жилых домов, а также медицинское учреждение, школа, гаражи, коммерческие объекты, магазины и офисные помещения. Вследствие повреждения газопровода возник пожар, который удалось потушить до 01:30 29 октября.

После обстрела два дома все еще остаются без газоснабжения. Поисково-спасательные работы завершены, но коммунальные службы продолжают устранять последствия удара.

Из трехэтажного дома спасли пять человек. Пострадало 14 человек, из которых десять находятся в больницах. Их состояние средней тяжести, но один человек находится в тяжелом состоянии из-за серьезных травм и сейчас в реанимации, где врачи прилагают максимум усилий для стабилизации его состояния.

К сожалению, в результате атаки есть жертва: 39-летний мужчина получил критические ранения, включая открытую черепно-мозговую травму. Несмотря на все старания медиков, его спасти не удалось.

Последствия атаки на Кривой Рог / Фото Днепропетровская ОВА

Какие последствия атаки на Харьков

Ночью 28 октября россияне нанесли удар по центру Харькова, в частности, в результате атаки пострадало здание Госпрома – памятника ЮНЕСКО и символа города. Для атаки оккупанты использовали авиабомбу ФАБ-500, в результате чего пострадали девять человек.

Изуродованное здание Госпрома / Фото Владимира Зеленского

Впоследствии городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что в 02:51 российскими войсками был нанесен еще один удар по Харькову. На этот раз оккупанты атаковали ракетой-гибридом "Гром-Е1".

Российские войска попали в частный дом в Основянском районе. В результате атаки был полностью разрушен 1 дом, еще 19 – повреждены. В результате атаки погибли 4 человека, спасатели несколько часов искали их тела под завалами.

Последствия атаки на Харьков: смотрите видео

Реакция Зеленского на обстрелы Харькова и Кривого Рога

Владимир Зеленский отметил, что российский авиаудар нанес серьезные повреждения зданию Госпрома в Харькове – одному из самых известных в мире зданий в стиле конструктивизма, находящемуся под временной усиленной защитой ЮНЕСКО.

Зеленский отметил, что каждый жест благосклонности к Путину лишь усиливает его уверенность в безнаказанности за военные преступления. Вместо попыток умиротворения, международное сообщество должно демонстрировать решимость, чтобы заставить его к миру.

По словам президента, умиротворение агрессора только усиливает его аппетиты, тогда как изоляция и усиление давления могут остановить террор.

Какие последствия атаки "Шахедов" на Киев

Начальник КГВА Сергей Попов сообщил, что это уже 18 воздушная атака российских военных на Киев с начала октября, и отметил, что интенсивность обстрелов по мирному городу не уменьшается. Воздушную тревогу объявляли дважды, а в целом она длилась более 4 часов.

Попко отметил, что беспилотники приближались к Киеву с разных направлений, но силы противовоздушной обороны вовремя обнаружили и обезвредили их.

Он также рассказал, что в Соломенском районе из-за разгерметизации газовой трубы на фасаде девятиэтажного жилого дома произошло возгорание магазина. Кроме того, загорелись три припаркованных автомобиля, но пожар ликвидировали. За медицинской помощью обратились пять человек, один из них госпитализирован.

В то же время в Святошинском районе обломки дронов выбили окна в трехэтажном административном здании. Сообщений о пострадавших не поступало.

Последствия атаки на Киев / Фото КГВА