В ночь на 30 августа Россия снова атаковала Украину. Под комбинированной атакой ударными БпЛА и ракетами оказался ряд мирных украинских городов.

О движении российских воздушных целей и куда пришлись удары сообщает 24 Канал со ссылкой на monitoring.

Смотрите также Массированная атака на Украину: хронология 1284 дня войны

Какие регионы Украины атаковала Россия 30 августа?

Ночью 30 августа россияне осуществили комбинированную атаку по Украине. Мониторинговые ресурсы обнародовали карту с приблизительными маршрутами ракет и дронов, которые применялись для ударов.

По данным мониторинговых каналов, основные удары были направлены по Киеву, Днепру, Павлограду, Луцку, Дубно и Запорожью. Однако они отмечают, что это даже не половина атакованных Россией городов.

Карта движения ракет и "Шахедов" / Фото monitoring

По данным мониторинговых ресурсов, для комбинированной атаки российские войска использовали различные типы ракет, в частности, "Искандер-М", Х-59, Х-101, "Калибр" и, вероятно, "Искандер-К".

Кроме этого, в воздухе зафиксированы ударные и имитационные беспилотники: "Герань-2", "Герань-3", "Гарпия-А1", "Шахед", "Гербера" и "Пародия".

Стоит отметить, что карта изображает приблизительное движение целей. В то же время авторы отметили, что на схеме могут быть случайные или специально добавлены неточности.

Что известно о последствиях ночной атаки?