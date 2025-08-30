У ніч проти 30 серпня Росія знову атакувала Україну. Під комбінованою атакою ударними БпЛА та ракетами опинилась низка мирних українських міст.

Про рух російських повітряних цілей та куди припали удари повідомляє 24 Канал з посиланням на monitoring.

Дивіться також Масована атака на Україну: хронологія 1284 дня війни

Які регіони України атакувала Росія 30 серпня?

Вночі 30 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Моніторингові ресурси оприлюднили карту з приблизними маршрутами ракет та дронів, що застосовувалися для ударів.

За даними моніторингових каналів, основні удари були спрямовані по Києву, Дніпру, Павлограду, Луцьку, Дубно та Запоріжжю. Проте вони зазначають, що це навіть не половина атакованих Росією міст.

Карта руху ракет і "Шахедів" / Фото monitoring

За даними моніторингових ресурсів, для комбінованої атаки російські війська використали різні типи ракет, зокрема, "Іскандер-М", Х-59, Х-101, "Калібр" та, ймовірно, "Іскандер-К".

Окрім цього, у повітрі зафіксовані ударні та імітаційні безпілотники: "Герань-2", "Герань-3", "Гарпія-А1", "Шахед", "Гербера" та "Пародія".

Варто зазначити, що карта зображує приблизний рух цілей. Водночас автори зазначили, що на схемі можуть бути випадкові або спеціально додані неточності.

Що відомо про наслідки нічної атаки?