Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Что известно об атаке россиян на Днепропетровскую область

Сергей Лысак сообщил, что ночью россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО "Град". Оккупанты выпустили 40 снарядов – возник пожар, который потушили.

Он подчеркнул, что в результате удара повреждены три предприятия, два многоквартирных дома и столько же частных.

По Новопавловской громаде на Синельниковщине противник вечером применил БпЛА. Пострадали двое полицейских,

– отметил глава ОГА.

Последствия вражеского удара / Фото Днепропетровской ОГА

Армия России ударила по Марганецкой и Покровской общинах. Враг целился FPV-дронами и открывал огонь из артиллерии. Также в результате атаки в Днепровском районе изуродовано сельскохозяйственное предприятие, на территории было возгорание.

Ночью 4 мая Россия запустила по Украине 165 дронов. Враг использовал БпЛА и беспилотники-имитаторы других типов, часть из них была локально потеряна.

Силы ПВО сбили 69 ударных дронов типа "Шахед" и 80 беспилотников других типов.