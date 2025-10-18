Выгорело почти все: появились качественные спутниковые снимки НПЗ в Феодосии после прилетов
НПЗ в Феодосии дважды подвергался атаке беспилотников – 7 и 13 октября. Спутниковые снимки свидетельствуют о полном уничтожении 11 резервуаров.
Несколько резервуаров повреждены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
Какие последствия ударов по НПЗ в Феодосии?
Спутниковые снимки НПЗ в Феодосии до и после удара
Что известно об ударах беспилотников по НПЗ в Феодосии?
Днем 29 сентября в Крыму российские СМИ сообщали о попадании дрона по нефтебазе в Феодосии. Местные телеграмм-каналы распространяли кадры из Феодосии, над которой поднимались огромные столбы дыма.
В Феодосии дроны снова атаковали одну из крупнейших нефтебаз в Крыму в ночь на 6 октября.
13 октября украинские дроны поразили Феодосийский морской нефтяной терминал и подстанции, вызвав масштабный пожар и повреждения инфраструктуры.
В ночь на 13 октября Силы обороны снова ударили по нефтебазе "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, повредив 16 резервуаров с горючим и вызвав масштабный пожар.