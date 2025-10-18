Укр Рус
18 октября, 17:19
Выгорело почти все: появились качественные спутниковые снимки НПЗ в Феодосии после прилетов

Сергей Попович
Основные тезисы
  • НПЗ в Феодосии дважды подвергался атаке беспилотников 7 и 13 октября, что привело к уничтожению 11 резервуаров.
  • Несколько резервуаров повреждены, предположительно, они не подлежат восстановлению.

Какие последствия ударов по НПЗ в Феодосии?

Спутниковые снимки НПЗ в Феодосии до и после удара

Что известно об ударах беспилотников по НПЗ в Феодосии?