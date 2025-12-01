Уничтожено более 9700 целей: Воздушные силы отчитались об отражении атак России в ноябре

Российские захватчики не прекращают едва ли не ежедневные обстрелы Украины. Только за ноябрь силы противовоздушной обороны уничтожили 9707 вражеских целей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также "Калибр" из пулемета: как военные учатся сбивать ракеты и "Шахеды" на симуляторах и как это им помогает

Как отражали российские атаки в ноябре?

В ноябре 2025 года российские военные чуть ли не ежедневно обстреливали украинские города и убивали мирных жителей. За этот месяц противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 9707 воздушных целей:

11 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";

51 крылатую ракету Х-101;

15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

20 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

19 крылатых ракет "Искандер-К"

2939 ударных БпЛА типа "Шахед";

361 разведывательный БпЛА;

6288 БпЛА других типов.

Защитники рассказали, что авиацией Воздушных сил в течение ноября осуществлено 368 самолетовылетов, в частности:

около 200 – на истребительное авиационное прикрытие;

более 70 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Всего в ноябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

Что известно о работе ПВО в последнее время?